10 октября ожидаются следующие события – Челябинск

10.10.2025, пятница

11:00 Челябинск – Библио-путешествие «Удивительный мир искусства» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

11:30 Челябинск – Презентация «Библиотека по алфавиту» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

13:00 Челябинск – Бесплатная юридическая помощь (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Открытие выставки художников Анны и Григория Лесухиных (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Юбилейная программа «50 лет вместе» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

