Мусор вывозить не собирались. В Челябинской области задержали бизнесмен, имитировавшего ликвидацию свалок

На Южном Урале задержали руководителя фирмы, подозреваемого в нарушении правил охраны окружающей среды и мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, директора коммерческой организации подозревают в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а также нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

По данным следствия, в марте и июне 2024 года фирма заключила с администрациями сельских поселений Кизильского района муниципальные контракты на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в поселках Новопокровский, Зингейский, а также близ села Обручевка.

За выполнение работ коммерсанты получили более 26,4 миллиона рублей. Однако мусор со свалок вывезли лишь на бумаге, о чем директор предприятия прекрасно знал, сдавая документацию о выполненных работах.

Кроме того, весной текущего года при выполнении работ по ликвидации незаконной свалки, расположенной в поселке Путь Октября, коммерсант также решил не вывозить отходы со стихийного полигона: мусор просто засыпали землей.

Следствием столь оригинального подхода к ликвидации свалок стала деградация земель, затраты на восстановление которых составят не менее 28 миллионов рублей.

Дома и на рабочем месте у директора фирмы прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

