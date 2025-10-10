Тепло так и не стало. Жители десятка МКД в Челябинске просят силовиков помочь началу отопительного сезона

Жители десяти домов Металлургического района Челябинска заявили об отсутствии у них отопления и горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хотя отопительный сезон начался официально в Челябинске еще 29 сентября, жители многоквартирных домов, расположенных по улице Пети Калмыкова в Металлургическом районе областного центра, этого до сих пор не почувствовали. Об этом они заявили в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По словам горожан, из года в год они сталкиваются с проблемами не только с отоплением, но и горячим водоснабжением. «Вода у нас горячая – 35-40 градусов, сетует одна из жительниц. – Каждый год мы обращаемся с жалобами в управляющую компанию. Но на жалобы редко когда реагируют, особенно в этом году».

Пытались челябинцы найти поддержку у диспетчерских служб города, направляли запросы в УСТЭК, управление ЖКХ города и Государственную жилищную инспекцию. Однако все – безрезультатно.

Челябинцы говорят, что спустя полторы недели после начала отопительного сезона, тепло в многоквартирные дома №№ 2, 4, 7, 7а, 7б, 10, 11, 11а, 11б по улице Пети Калмыкова, а также №63 по Шоссе Металлургов так и не пришло.

Отметим, что среди простых горожан замерзающие жители Металлургического района встретили горячее сочувствие. По словам челябинцев, неприятный опыт общения с представителями управляющих компаний по поводу теплоснабжения есть у многих. «Не поверите. Даже когда все радиаторы в рабочем режиме, температура во многих квартирах не превышает +13,+15,+18 при наружней температуре -10,-15. Жильцы вынуждены подключать электроприборы, чтобы согреться. После приходят большие счета за электроэнергию, – пишут пользователи в комментариях. – В этом случае УК предлагает заменить радиаторы, евроокна на евроокна, утеплить плинтуса. Интересно. Если у человека хорошие евроокна, чугунные радиаторы, в плинтусах нет щелей. Что утеплить?»

Горожане подписали обращения в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку по фактам отсутствия отопления и горячего водоснабжения.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube