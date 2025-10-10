Тренера по единоборствам поймали на рекламе наркошопов

Спортсмена из Челябинска оштрафовали за расписывание здания рекламой «запрещенки».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 14 штрафов по пять тысяч рублей каждый выписала челябинцу городская административная комиссия.

Молодой человек засветился на камерах уличного видеонаблюдения в конце августа текущего года.

Челябинца задержали. Правонарушителем оказался тренер по единоборствам. Он признался, что ради быстрого заработка оставил трафаретные надписи (с рекламой наркошопов) более чем на 30 домах.

На заседание административной комиссии челябинец, кстати, не явился. Однако оплатить штрафы (в общей сложности, 70 тысяч рублей) ему все-таки придется. Кроме того, впереди у спортсмена судебные разбирательства с управляющей компанией, которая собирается взыскать с него компенсацию нанесенного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

