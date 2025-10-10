В Челябинске вынесли приговор контрабандисту «шаманской» травы

В Челябинске вынесли приговор мигранту, пытавшемуся ввести в Россию ядовитое растение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, Металлургический районный суд Челябинска по материалам уголовных дел, находившихся в производстве транспортной полиции и Пограничного управления УФСБ России по Челябинской области, вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя одной из бывших советских республик.
Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и контрабанде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.
Иностранца задержали в январе 2025 года после того, как он прилетел авиарейсом «Душанбе-Челябинск». При себе у него было четыре пакета с травой.
Криминалистическая экспертиза показала, что в пакетах была гармала (растение рода Peganum). Общая масса растительного вещества составила порядка 400 граммов, что является крупным размером.
Гармала – ядовитое растение, часто используемое в народной медицине на Востоке, в гомеопатии и шаманских практиках. В России в 2010 году оно было включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры.
Приезжего задержали в международном секторе воздушной гавани Челябинска. В ходе опроса он заявил, будто не знал, что гармалу нельзя ввозить в Россию.
По результатам рассмотрения уголовных дел, суд приговорил иностранца к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»