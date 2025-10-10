Зато без смога. На Южном Урале ожидаются похолодание и снег

Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, столкновение двух мощных атмосферных вихрей произойдет в регионе в предстоящие выходные.

«С одной стороны над Сибирью усиливается обширный антициклон, и на север региона распространяется холодная воздушная масса, что способствует менее интенсивному дневному прогреву – в регионе ожидается постепенное похолодание (на 3-6 градусов ниже средних климатических значений, – рассказали синоптики. – С другой стороны на западе от Уральского хребта (над Европейской территорией России) усиливается циклон, который принесет в регион облачную погоду с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и местами с дождем на западе и юге Челябинской области».

Впрочем, нет худа без добра. Столкновение двух мощных атмосферных вихрей, с усилением контраста атмосферного давления приведут к значительному усилению ветра. И в регионе, наконец, снимут режим НМУ, установленный еще 4 октября (он продлится до 15 часов 11 октября).

Температура воздуха по области предстоящей ночью будет в пределах -2, +3 градусов по Цельсию, при прояснении до -6, днем +2, +7 градусов, на юге и крайнем западе – до 9-14 градусов выше нуля.

В ночь на воскресенье, 12 октября, похолодает до 1-6 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +1,+6 градусов Цельсия.

В понедельник синоптики обещают -2, -7 градусов ночью и +2, +7 – днем.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается 1-3 градуса выше нуля, днем +5, +7. В воскресенье столбик термометра опустится ниже нулевой отметки – до -1, -3 градусов, днем синоптики обещают 3-5 градусов выше нуля. В понедельник ночью станет еще холоднее – 2-4 градуса ниже нуля. Днем 13 октября ожидается +3, +5 градусов.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube