Предправления банка «Снежинский» вновь отказали в освобождении из СИЗО

Председатель правления банка «Снежинский» Федор Богданчиков снова не смог выйти из СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 10 октября, областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты на постановление Центрального районного суда Челябинска о продлении срока содержания под стражей председателю правления АО Банк конверсии «Снежинский» Федору Богданчикову, обвиняемому в получении коммерческого подкупа.

Напомним, банкира задержали 21 июля текущего года. По версии следствия, с сентября 2021 года в течение трех лет Богданчиков, возглавлявший коммерческую организацию, получил от предпринимателя 19 миллионов рублей за обеспечение сотрудничества по ранее заключенному агентскому договору, обеспечение процессов оперативного рассмотрения и одобрения заявок на выдачу ипотечных кредитов с реализацией мер государственной поддержки.

22 июля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С самого начала адвокаты бизнесмена пытались вытащить его из СИЗО.

Не стало исключением и постановление райсуда от 17 сентября о продлении Богданчикову содержания под стражей. Защита вновь выступила с апелляцией, настаивая на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, заверяя, что банкир не намерен скрываться от следствия и препятствовать производству по делу.

Однако областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Челябинск

