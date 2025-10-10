В УСТЭК ответили челябинцам, пожаловавшимся на отсутствие отопления

Представители гарантирующего поставщика тепловой энергии прокомментировали обращение жителей Металлургического района Челябинска.

Как уже сообщал РИА «Новый День» , жители десяти многоквартирных домов, расположенных в квартале Бакал в Металлургическом районе областного центра, обратились в прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой провести проверку по фактам отсутствия у них отопления и горячего водоснабжения.

По словам горожан, с этой проблемой они сталкиваются не первый год. Обращения в управляющую компанию и к городским и региональным чиновникам не помогают.

И в этом году даже после начала отопительного сезона жители домов №№ 2, 4, 7, 7а, 7б, 10, 11, 11а, 11б по улице Пети Калмыкова, а также №63 по Шоссе Металлургов, тепла не дождались. А температура воды, текущей из «горячего» крана не превышает +40 градусов.

Именно это вынудило челябинцев искать поддержки у силовиков.

На претензии горожан ответили в УСТЭК, являющейся гарантирующим поставщиком тепловой энергии.

Как объяснили энергетики, теплоснабжение домов было отключено на время проведения работ по перерезке трубопроводов в квартале Бакал, которые должны повысить надежность системы теплоснабжения.

«По состоянию на 8:00 10 октября 2025 года трубопроводы смонтированы, заполнены. Ведется подключение потребителей», – заверили представители компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

