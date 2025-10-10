В Магнитогорске клиентка набросилась на сотрудницу ПВЗ с кулаками

Пришедшая за заказом клиетка избила менеджера пункта выдачи заказов в Магнитогорске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пункте выдачи заказов крупного маркетплейса, расположенном на улице Лазника. Происходящее попало на запись видеокамеры. Ролик опубликовали в социальных сетях.
Судя по видео, недовольная клиентка (представительница этнической группы) сначала ударила девушку-сотрудницу пакетом по лицу. А несколько секунд спустя зашла за стойку выдачи товаров и начала избивать ее руками и ногами.
Пришедшие вместе с женщиной люди не стали вмешиваться, а просто наблюдали за происходящим.
По словам сотрудников ПВЗ, клиентку вывело из себя замечание девушки, попросившей ее не трогать заказы, чтобы не спутать товары, которые заказчица решила забрать, и те, что решила вернуть.
«В данном ПВЗ можете больше никогда не появляться. И, конечно же, заявление в полицию написано», – подписали видеоролик опубликовавшие его представители логистического пункта.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»