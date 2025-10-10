В Магнитогорске клиентка набросилась на сотрудницу ПВЗ с кулаками

Пришедшая за заказом клиетка избила менеджера пункта выдачи заказов в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в пункте выдачи заказов крупного маркетплейса, расположенном на улице Лазника. Происходящее попало на запись видеокамеры. Ролик опубликовали в социальных сетях.

Судя по видео, недовольная клиентка (представительница этнической группы) сначала ударила девушку-сотрудницу пакетом по лицу. А несколько секунд спустя зашла за стойку выдачи товаров и начала избивать ее руками и ногами.

Пришедшие вместе с женщиной люди не стали вмешиваться, а просто наблюдали за происходящим.

По словам сотрудников ПВЗ, клиентку вывело из себя замечание девушки, попросившей ее не трогать заказы, чтобы не спутать товары, которые заказчица решила забрать, и те, что решила вернуть.

«В данном ПВЗ можете больше никогда не появляться. И, конечно же, заявление в полицию написано», – подписали видеоролик опубликовавшие его представители логистического пункта.

Челябинск, Виктор Елисеев

