В Челябинске суд вынес окончательный приговор экс-сотруднику Ростехнадзора, попавшемуся на двух взятках

Вынесен приговор в отношении сотрудника Уральского управления Ростехнадзора за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственном строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.

В суде установлено, что в период с ноября 2020 по март 2021 года чиновник получил через посредника 700 тысяч рублей от руководителя дорожной организации. Деньги были вознаграждением за подписание документов о соответствии построенного объекта капитального строительства – автомобильной дороги требованиям проектной документации. При этом допущенные при выполнении работ нарушения не позволяли выдать соответствующее заключение.

Ранее этот же экс-сотрудник Ростехнадзора уже был осужден за аналогичное преступление: в марте прошлого года суд приговорил его к 2,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей за взятку от дорожников в 500 тысяч рублей.

С учетом этого наказания, судья приговорил взяточника к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Сохранен арест, наложенный на расчетные счета уральца, на сумму более 60 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

