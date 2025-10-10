Челябинке, упавшей в колодец с кипятком, выплатили миллион рублей

В Челябинске теплоснабжающая организация выплатила женщине, провалившейся в колодец с горчей водой, компенсацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, решение о компенсации принял Советский районный суд Челябинска.

Инцидент произошел в августе 2024 года. 51-летняя горожанка, проходя между домами 5в и 5а по улице 250-летия Челябинска, упала в открытый колодец с кипятком. В результате челябинка получила термический ожог туловища и ног 2-3 степени с поражением 30% поверхности тела. Медикам пришлось делать женщине операцию и пересадку тканей.

На момент ЧП обслуживанием тепловой камеры занималось МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Суд признал вину коммунального предприятия в ненадлежащем содержании теплосетей и взыскал в пользу женщины 1 миллион рублей.

Деньги выплачены пострадавшей в полном объеме.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube