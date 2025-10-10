Директора парка Гагарина в Челябинске отправили за решетку

Руководитель центрального парка Челябинска два месяца проведет в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд избрал в отношении директора ЦПКиО имени Гагарина Жазита Нургазинова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2025 года.

Напомним, топ-менеджера задержали вчера, 9 октября, по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024 года руководитель парка заключил с коммерческой организацией договор на поставку аттракционов. Деньги на покупку оборудования – больше 86 миллионов рублей – администрация парка взяла из субсидии в 400 миллионов рублей, полученной от города на развитие и благоустройство территории, проведение капитальных и текущих ремонтов, а также укрепление материально-технической базы учреждения.

При этом директор ЦПКиО прекрасно знал, что никакой экономической целесообразности в приобретении аттракционов нет: в парке вовсю идут работы по реконструкции, и часть объектов подлежала демонтажу. Кроме того, часть оборудования купили по заведомо завышенной стоимости, и ввиду значительного износа вряд ли бы на него нашлись претенденты, помимо щедрого руководства МАУ.

В результате администрации города был причинен материальный ущерб на сумму 86 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube