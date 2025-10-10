В Челябинске экстренно прервали спектакль в драматическом театре

В Челябинске эвакуировали зрителей из драматического театра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , представление, запланированное сегодня на большой сцене, прервалось, едва начавшись. Об этом сообщили очевидцы.

По словам зрителей, спектакль шел всего несколько минут. После этого в зале начали транслировать голосовое сообщение о пожаре с просьбой покинуть здание через ближайшие выходы. При этом, как рассказали челябинцы, огня и дыма в зале и фойе театра они не заметили.

Через некоторое время посетителям разрешили вернуться. «Люди ждали, что спектакль будет продолжен. Но сотрудники заявили, что он отменяется», – пишет «Первое областное».

В итоге зрителям все-таки пришлось покинуть театр.

Челябинск, Виктор Елисеев

