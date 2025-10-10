В Челябинске экстренно прервали спектакль в драматическом театре

В Челябинске эвакуировали зрителей из драматического театра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», представление, запланированное сегодня на большой сцене, прервалось, едва начавшись. Об этом сообщили очевидцы.
По словам зрителей, спектакль шел всего несколько минут. После этого в зале начали транслировать голосовое сообщение о пожаре с просьбой покинуть здание через ближайшие выходы. При этом, как рассказали челябинцы, огня и дыма в зале и фойе театра они не заметили.
Через некоторое время посетителям разрешили вернуться. «Люди ждали, что спектакль будет продолжен. Но сотрудники заявили, что он отменяется», – пишет «Первое областное».
В итоге зрителям все-таки пришлось покинуть театр.
Челябинск, Виктор Елисеев
