«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей

Магнитогорский «Металлург» дома не оставил шансов «Торпедо» из Нижнего Новгорода – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде встречи у обеих команд было несколько острых моментов. Однако счет открыли лишь на последней минуте двадцатиминутке.

Хозяева прозевали быструю контратаку. Егор Виноградов по левому флангу влетел в зону, перевел шайбу в центр, и Егор Соколов, подработав ее, с близкого расстояния отправил в ворота «Магнитки» – 1:0, «Торпедо» открывает счет.

На перерыве магнитогорцы пришли в себя. И уже на 23-й минуте встречи Александр Сиряцкий сделал пас на левый фланг Евгению Кузнецову, дебютант «Металлурга», обыграв игрока нижегородцев, ушел за ворота и и оттуда отдал шайбу на пятак Михаилу Федорову, который не промахнулся – 1:1.

Через две минуты Егор Яковлев с подачи Дмитрия Силантьева уже вывел хозяев вперед – 2:1. После этого магнитогорцы чуть отпустили соперника. А в третьем периоде продолжили гнуть свою линию.

На 41-й минуте матча Никита Михайлис реализовал большинство – 3:1. А на 59-й минуте Роман Канцеров увеличил отрыв до трех шайб – 4:1, пятая подряд победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

