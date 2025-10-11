11 – 13 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11.10.2025, суббота

10:30 Челябинск – Мастер-класс архитектора, руководителя детской архитектурной студия «Я могу» Екатерины Сулимовой по бумажному 3D моделированию (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:00 Челябинск – Встреча «Литературного клуба»: малоизвестные факты из жизни и творчества Куприна (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие соревнований на Кубок Защитников Отечества среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (дисциплины: стрельба из пневматической винтовки, стрельба из лука, метание ножей, настольный теннис, шашки, пауэрлифтинг, армрестлинг, пара-бокс) (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98а)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 – 15:00 Челябинск – Своп вещей для домашних животных: амуниция, одежда, игрушки, лежанки, корм, книги о питомцах (магазин «Вещеворот», ул. Кирова, 84)

12:00 Челябинск – Игротека от игрового пространства «Арканум» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:30 Челябинск – Открытии второго модуля образовательного проекта «Герои Южного Урала» с участием губернатора Алексея Текслера (Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, ул. Университетская Набережная, 123)

14:00 Челябинск – Встреча «Пушкин – наше все, везде и сразу» в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00. 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs. «Локомотив» (Ярославль) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

12.10.2025, воскресенье

08:30 Челябинск – Заупокойная служба на «Золотой горе», после которой состоится общегородской крестный ход в честь Собора святых Челябинской епархии к кафедральному собору Рождества Христова. На время прохождения крестного хода будет закрыто движение автотранспорта по трем улицам и изменятся автобусные маршруты (начало у мемориального комплекса «Золотая гора») (от ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38, до «Золотой горы» отправятся бесплатные автобусы; сбор участников с 7:30 до 8:15)

10:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

10:15, 12:00 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Финансовая игра «ПРО деньги» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

11:00 Челябинск – 11:00 – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Мастер-класс «Осенние мотивы» в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в библиотечном образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 – Лекторий «(Не) понятное искусство»: «Цветы и женщины Клода Моне» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Встреча концерт «Посвящение друзьям» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

13.10.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Литературные игра «Путешествие в страну Винни-Пуха» (библиотека №2, пр. Комарова, 114)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча «9 компетенций Человека» с арт-терапевтом Лилией Аскаровой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

