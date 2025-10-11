На М-5 в южноуральских горах вспыхнула фура. На участке ограничено движение

Пылающая фура заблокирована движение по М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, грузовой автомобиль загорелся сегодня, 11 октября, на 1635 километре автодороги «Москва – Челябинск» (участок между Юрюзанью и Усть-Катавом).

На время тушения фуры другие автомобили направляли в объезд участка через Катав-Ивановск.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Грузовик полностью уничтожен огнем. Пострадавших в результате ЧП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали на участке реверсивное движение.

По оценке очевидцев, в настоящее время на М-5 наблюдаются пробки в обе стороны движения. Машины стоят на протяжении более 10 километров.

Челябинск, Виктор Елисеев

