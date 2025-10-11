«Трактор» не оставил шансов лидеру КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашнем льду уверенно победил «Локомотив» из Ярославля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинцы как будто вспомнили, что, вообще-то (по итогам прошлого сезона), они являются одним из ведущих клубов КХЛ. И еще весной этого года сражались в финале за Кубок Гагарина.

После провальной выездной серии, когда «черно-белые» не смогли победить ни в одном из четырех матчей, и не слишком внятной победы над «Барысом» дома два дня назад команду было не узнать.

Первый период челябинцы провели блестяще.

На 7-й минуте встречи Егор Коршков с синей линии набросил на пятак, где Джош Ливо в борьбе забросил шайбу в ворота – 1:0, «черно-белые» открывают счет.

На 9-й минуте хозяева остались в меньшинстве. А уже на 10-й Василий Глотов забрал шайбу в средней зоне, отправил ее на свободный лед, а подоспевший Андрей Светлаков мощным щелчком увеличил отрыв «Трактора» – 2:0.

На 17-й минуте Григорий Дронов набросил шайбу от синей линии на пятак, и Семен Дер-Аргучинцев протолкнул ее в ворота между щитков голкипера гостей – 3:0, и на первую минуту команды уходят при внушительном преимуществе челябинцев.

Во втором игровом отрезке ярославцы стали играть более активно. А «Трактор» вновь нарушил численный состав, что становится уже традицией в этом сезоне. Но Сергей Мыльников отстоял это меньшинство намертво.

Однако в конце второго периода усилия гостей все-таки были вознаграждены. На 37-й минуте ярославцы вышли втроем против двух защитников «черно-белых», и Александр Полунин из левого круга вбрасывания залепил в дальнюю девятку – 1:3. Но практически сразу на скамью штрафников угодил Александр Радулов, и защищаться пришлось уже «Локомотиву».

В третьей двадцатиминутке гости продожили атаковать. Однако челябинцы не давали им сократить отставание.

На 57-й минуте «Трактор» остался в меньшинстве. Но отбились хозяева.

На 59-й минуте вратарь ярославцев убежал с площадки, уступив место шестому полевому игроку. Но и это не помогло гостям.

3:1 – уверенная победа челябинцев над лидером КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

