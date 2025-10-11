В Челябинской области перевернулась «Лада Самара». Погибли и пострадали подростки

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП в Верхнеуральском районе, в котором погибли два человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 11 октября, в 15:00 на 13 километре автодороги «Межозерный – Верхнеуральск».

Автомобиль «Лада Самара (ВАЗ-2115)» вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации, 18-летняя девушка, бывшая за рулем, не выбрала безопасную скорость движения.

В результате ДТП водитель, получивший права в сентябре этого года, и 14-летний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир, 17-летняя девушка, получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 14-летний подросток во время аварии находился на заднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Получившая травмы 17-летняя девушка была пристегнута.

По факту ДТП проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

