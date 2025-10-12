«Металлург» прервал победную серию

Магнитогорский «Металлург» дома уступил омскому «Авангарду» – 1:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева на протяжении всего матча сохраняли территориальное преимущество, но грамотная игра омичей в обороне свела все их попытки на нет. А предоставлявшимися им моментами гости воспользовались очень грамотно.

На 18-й минуте Александр Волков, успев к отскоку в центр зоны завершил позиционную атаку омичей – 1:0, «Авангард» открывает счет.

На 34-й минуте матча Даниил Вовченко с подачи Евгения Кузнецова пытался с пятака пробить голкипера гостей, но тот отразил бросок. Однако к шайбе первым успел Роман Канцеров, и он уже не промахнулся – 1:1.

Но тут же Джозеф Чеккони вновь вывел «Авангард» вперед – 2:1. А на 40-й минуте Максим Лажуа закатил «Магнитке» третью шайбу – 3:1.

На 44-й минуте матча он же реализовал большинство гостей, оформив дубль, – 4:1.

А на 51-минуте Василий Пономерев ставит точку – 5:1, неожиданно крупное поражение «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

