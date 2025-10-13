Строительство большой школы на северо-западе Челябинска поставили на паузу

Строительство школы в Челябинске остановили из-за вопросов к проекту.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на приостановку работ обратили внимание жители микрорайона «Парковый», где, по плану, уже в следующем году должно было вырасти трехэтажное здание.
Школу на 1100 учащихся планируется разместить рядом с перекрестком улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта. Она станет четвертым образовательным учреждением в микрорайоне.
Строительство здания началось в прошлом году. Закончить его планировали в 2026 году. Однако теперь сроки сдачи школы придется сдвинуть. Как заметили горожане, работы на стройплощадке остановили.
«Со стройки убрали кран, работников не видно, – цитирует 74.ру одного из местных жителей. – Будет очередной недострой?»
В мэрии Челябинска подтвердили, что строительство приостановлено. По данным чиновников, работы выполнены на 16%. И бросать стройку никто не собирается. Однако возникла необходимость внести изменения в проектно-сметную документацию.
В настоящее время управление капитального строительства города готовится к проведению торгов на выполнение соответствующих работ. После этого обновленный проект должен пройти государственную экспертизу.
Далее строительство будет возобновлено. Тогда можно будет говорить о новых сроках запуска школы.
Челябинск, Виктор Елисеев
