Строительство большой школы на северо-западе Челябинска поставили на паузу

Строительство школы в Челябинске остановили из-за вопросов к проекту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на приостановку работ обратили внимание жители микрорайона «Парковый», где, по плану, уже в следующем году должно было вырасти трехэтажное здание.

Школу на 1100 учащихся планируется разместить рядом с перекрестком улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта. Она станет четвертым образовательным учреждением в микрорайоне.

Строительство здания началось в прошлом году. Закончить его планировали в 2026 году. Однако теперь сроки сдачи школы придется сдвинуть. Как заметили горожане, работы на стройплощадке остановили.

«Со стройки убрали кран, работников не видно, – цитирует 74.ру одного из местных жителей. – Будет очередной недострой?»

В мэрии Челябинска подтвердили, что строительство приостановлено. По данным чиновников, работы выполнены на 16%. И бросать стройку никто не собирается. Однако возникла необходимость внести изменения в проектно-сметную документацию.

В настоящее время управление капитального строительства города готовится к проведению торгов на выполнение соответствующих работ. После этого обновленный проект должен пройти государственную экспертизу.

Далее строительство будет возобновлено. Тогда можно будет говорить о новых сроках запуска школы.

Челябинск, Виктор Елисеев

