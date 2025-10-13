В мэрии Челябинска заявили о подключении всего жилфонда города к отоплению. Но тепло стало не у всех

Старт отопительного сезона в Челябинске растянулся на две недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на сегодняшний день 100% социальных учреждений и 100% жилищного фонда подключено к отоплению. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, распоряжение о начале отопительного сезона мэр Челябинска Алексей Лошкин подписал 29 сентября. Планировалось, что тепло придет в дома челябинцев в течение недели. Однако многим горожанам пришлось ждать этого две недели.

Так, в нескольких домах, расположенных на улице Набережной, отопление запустили лишь вчера. При этом, в них еще нужно будет избавиться от воздушных пробок во внутридомовых отопительных системах.

Не закончен и процесс подключения к отоплению частного сектора. По данным городских властей, речь идет о 10-15 домах.

Кроме того, продолжаются работы по ремонту тепловых сетей в Металлургическом районе. Какие-то из них продолжатся еще около месяца. Отоплением дома на проблемных участках обеспечиваются по временным линиям.

Еще одна проблема – вышедшие из строя бойлеры. Из-за них без горячей воды остаются жители 21 многоквартирного дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

