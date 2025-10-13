Контрабандисты пытались провезти в Челябинскую область больше миллиона пачек сигарет

У российско-казахстанской границы задержали крупный груз контрабанды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, фуру, заполненную коробками с сигаретами, мобильная группа ведомства вместе с пограничниками остановили недалеко от границы.
Груз, который пытались контрабандой провезти в Россию, представлял собой более 1 миллиона пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок и обязательной маркировки. Стоимость изъятой продукции оценивается в 160 миллионов рублей.
По факту контрабанды табачной продукции возбуждено уголовное дело. Сигареты изъяли и передали в Росалкогольтабакконтроль.
Теперь перевозчику грозит до 1 миллиона рублей штрафа.
Челябинск, Виктор Елисеев
