Южный Урал накрывает снег

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, погоду в регионе с 19 по 19 октября будут определять два обширных барических образования – антициклон на востоке и циклон на западе. От итогам их противостояния зависит, какой она будет к концу недели на территории всего Южного Урала.

«На востоке региона под влиянием западной периферии антициклона ожидается пасмурная погода со слабыми осадками, а в западной половине области под влиянием восточной периферии циклона периодически будут идти осадки смешенной фазы, осадки будут меняться от снега к дождю и обратно, что связано с прохождением теплого фронта и кратковременной волной тепла в средней тропосфере», – говорится в сообщении, опубликованной в телеграм-канале ЦГМС.

От того, победит в противостоянии область низкого или высокого давления, и будет зависеть погода на всей территории региона в конце недели.

Пока же регион накрывают снегопады. По информации пресс-службы миндортранса области, утром снег выпал в южных районах региона. По данным областной Госавтоинспекции, к середине дня снегопады также фиксируются на автодороге М-5 – на участке между Миассом и Златоустом. Дорожные организации начали обработку магистралей противогололедными материалами.

