Больше 100 южноуральцев погибли в огне с начала года

Число пожаров выросло в Челябинской области почти на 30%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области, за 9 месяцев текущего года на Южном Урале произошло 6150 пожаров. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В среднем, 23 пожара происходило каждый день.

От дыма и огня погибли 109 южноуральцев. Среди них 6 детей, 39 пенсионеров и 8 инвалидов. 52 человека на момент гибели были пьяны.

Ожоги и травмы различной степени тяжести получили 88 взрослых и 22 ребенка. Следует отметить, что число пострадавших на пожарах снизилось на 26 человек или 19%.

А вот количество строений, уничтоженных в результате возгораний, выросло более чем на четверть – до 560 строений (+26%). Также сгорела 101 единица автотехники (+17%). В огне погибло 45 голов скота и почти 170 тысяч птиц (больше в 484 раза).

Основной причиной возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем. На нее приходится 70% всех случаев возгораний. Именно во время таких пожаров погибли 48 человек, травмы различной степени тяжести получили 44 человека, включая 8 детей. 18% пожаров произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Но такие возгорания оказались более опасными. Они унесли 47 жизней (в том числе 6 детей). Также во время них пострадали 42 человека, включая 11 детей.

Третья по частоте причина – нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей (5%, погибли 10 человек, травмированы 6 взрослых и 1 ребенок).

Челябинск, Виктор Елисеев

