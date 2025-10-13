В Челябинской области муж порезал жену и забил знакомого супруги трубой до смерти

На Южном Урале вынесли приговор ревнивцу, набросившемуся на жену после того, как она решила развестись с ним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд в Карталах признал 44-летнего мужчину виновным в угрозе убийством, причинении легкого вреда здоровью и убийстве.

Сама трагедия произошла в ночь на 5 февраля текущего года в квартире одного из домов по улице Целинная в поселке Маяк Брединского района. Между южноуральцем и его супругой вспыхнула ссора после того, как она заявила ему о желании развестись. Ревнивец вооружился пневматическим пистолетом и, направляя его на женщину, стал угрожать ей убийством.

Спустя несколько часов, уже днем, ссора снова вспыхнула, уже на улице. Тогда супруг нанес уралочке несколько ударов ножом в область грудной клетки.

За женщину вступился ее знакомый. Достав из багажника своего автомобиля металлическую трубу, 43-летний брединец кинулся на взбешенного супруга. Но успел нанести лишь несколько ударов, после чего получил ножом в грудь и упал на землю. Затем ревнивец сам схватил металлическую трубу и стал бить ею мужчину по голове. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

Преступление было раскрыто благодаря взаимодействию следователей СКР и сотрудников ОУР ОМВД России по Брединскому району.

Суд приговорил южноуральца к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу его супруги суд взыскал с него 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

