Южноуральская полиция вновь вышла на охоту на мигрантов

В Челябинской области стартует второй этап операции «Нелегал» по борьбе с незаконной миграцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, основная цель мероприятия – выявление и пресечение преступной деятельности организаторов незаконной миграции, а также блокирование каналов незаконной легализации иностранцев на территории России

«В рамках операции полицейские совместно с региональным управлением Росгвардии проводят рейдовые мероприятия в местах притяжения и концентрации иностранных граждан», – уточнили представители силового ведомства.

Отметим, что в первого этапа операции полиция зафиксировала почти 10 тысяч нарушений миграционного законодательства, на 10% увеличилось количество возбужденных уголовных дел. 583 мигранта было решено выдворить за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Россию более чем 1200 мигрантам.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube