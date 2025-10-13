В Челябинске зачистили незаконный рынок на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы

Прокуратура и силовики нагрянули на нелегальный рынок на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на торговцев-нелегалов, хозяйничающих на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы пожаловались горожане. По словам челябинцев, торговлю горе-бизнесмены ведут с автомобилей и металлических конструкций поблизости от остановки общественного транспорта. Заполонившие площадку машины мешают движению пешеходов и транспорта.

На место базара прибыли сотрудники прокуратуры Курчатовского района, полиция, сотрудники Госавтоинспекции, а также специалисты управления торговли и услуг администрации Челябинска и МКУ «Городская среда».

В ходе проверки выяснилось, что торговцы не имеют ни статуса самозанятых, ни статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, никаких разрешений от властей города у них нет.

В результате визита торговлю на незаконном рынке прекратили, установленные на ограждениях незаконные рекламные объекты демонтировали. А предпринимателей оштрафовали за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube