В Челябинске зачистили незаконный рынок на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы

Прокуратура и силовики нагрянули на нелегальный рынок на северо-западе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на торговцев-нелегалов, хозяйничающих на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы пожаловались горожане. По словам челябинцев, торговлю горе-бизнесмены ведут с автомобилей и металлических конструкций поблизости от остановки общественного транспорта. Заполонившие площадку машины мешают движению пешеходов и транспорта.
На место базара прибыли сотрудники прокуратуры Курчатовского района, полиция, сотрудники Госавтоинспекции, а также специалисты управления торговли и услуг администрации Челябинска и МКУ «Городская среда».
В ходе проверки выяснилось, что торговцы не имеют ни статуса самозанятых, ни статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, никаких разрешений от властей города у них нет.
В результате визита торговлю на незаконном рынке прекратили, установленные на ограждениях незаконные рекламные объекты демонтировали. А предпринимателей оштрафовали за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.
Челябинск
