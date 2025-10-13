Власти Южного Урала смогли компенсировать только две трети выпадающих доходов теплоэнергетиков

В Челябинской области закрыли меньше 70% от заявленной энергетиками суммы компенсаций потерь из-за льготных тарифов на отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , министерству тарифного регулирования и энергетики подвело итоги отбора заявок теплоснабжающих организаций на предоставление субсидии на покрытие выпадающих доходов.

Напомним, тариф на тепловую энергию для населения остается в регионе льготным. Это означает, что южноуральцы платят за отопление по тарифу, остающемуся ниже экономически обоснованного. При этом региональный бюджет компенсирует теплоэнергетикам выпадающие из-за этого доходы.

Первоначально в 2025 году планировалось потратить на компенсацию потерь, понесенных теплоснабжающими предприятиями с октября 2024 по август 2025 года включительно, 264 миллиона рублей. Эти деньги должны получить 53 работающие на рынке теплоэнергетики компании.

Однако, как пишет «Правда УрФО» на данный момент лимитов, доведенных для этой цели минтарифа региона, недостаточно для полного покрытия недополученных энергетиками доходов. И на субсидии региональные чиновники смогли направить пока лишь 170 миллионов рублей, или 64% от требуемой суммы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube