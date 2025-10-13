Цены на бензин выросли в Челябинской области с начала года почти на 9 процентов

Стоимость бензина выросла на Южном Урале на 9-10% в зависимости от марки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индекс потребительских цен на все товары и услуги в Челябинской области в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,02%. Таковы данные Челябинскстата.

Наибольший прирост к общей инфляции в первом месяце осени дали цены на услуги, увеличившись на 0,72%. Дорожали и непродовольственные товары (+0,33%).

На продовольственном рынке пока сохраняется понижательный тренд (-0,79% за месяц).

При этом с начала года цены выросли на 3,57%. Здесь также безоговорочное лидерство сохраняется за услугами (+8,77%). На втором месте – продовольственные товары, подорожавшие по сравнению с декабрем прошлого года на 2,09%. Промтовары прибавили в стоимости 1,13%.

В Челябинскстате констатировали также существенный рост цен на бензин в регионе. По сравнению с августом ценник на автозаправках изменился на 2,31%. С начала года стоимость горючего увеличилась на 8,79%. При этом отдельные марки подорожали еще больше: стоимость бензина АИ-92 выросла на 2,57% за месяц и на 9,35% – по сравнению с декабрем 2024 года. Бензин АИ-95 подорожал на 2,20% в сентябре и на 8,68% – с начала года. Меньше всего изменилась цена на бензин марок АИ-98 и выше. По сравнению с августом цена на него выросла лишь на 0,41%, за девять месяцев 2025 года – на 3,28%.

Челябинск

