14 октября ожидаются следующие события – Челябинск

14.10.2025, вторник

09:00 Челябинск – III Всероссийский детский экологический форум (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:00 – 17:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Мой любимый Винни-Пух!» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

10:30 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Литературная игра «Спешим в гости к Винни-Пуху!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

14:00 Челябинск – Практикум «Звонки и сообщения. Работа с контактами и телефонной книгой» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 – Викторина «Удивительный мир животных» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

16:00 Челябинск – Встреча «Книга как конфета» к Всемирному дню конфет (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

17:00 Челябинск – Встреча в клубе «Нестареющий винил»: «Король вальса – Иоганн Штраус-сын» к 200-летию композитора (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:00 Челябинск – Мастер-класс по вязанию для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs. «Авангард» (Омск) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube