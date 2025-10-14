Мэрия Челябинска выплатит по 60 тысяч рублей детям, пострадавшим от уличных собак

Администрация Челябинска выплатит по 60 тыс. рублей семьям, чьих детей покусали на улице собаки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба случая произошли в Советском районе – еще весной и летом 2024 года. На 10-летнюю школьницу собака накинулась на улице Дубовой, на 7-летнего мальчика – в переулке Дачном.
Учитывая, что дети получили физические и психические травмы, а также были вынуждены пройти болезненный курс уколов для предупреждения бешенства, прокуратура Советского района потребовала взыскать с администрации Челябинска 120 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим. Суд удовлетворил. Чиновники пытались обжаловать вердикт, но проиграли.
Челябинск, Софья Артемьева
