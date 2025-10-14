На востребованных дорогах в пригородах Челябинска появятся новые светофоры

На востребованных дорогах в пригородах Челябинска появятся 2 новых светофора.

Как сообщили РИА «Новый День» в Миндортрансе Челябинской области.Регулируемым станет перекресток автодороги Челябинск – Харлуши с выездом из микрорайона Шишкин,а также пересечение дороги Красное Поле – Полетаево с дорогой Шершни – Северный в районе поселка Вавиловец.

Дата подключения светофоров пока не уточняется – обещают до конца октября.

Челябинск, Софья Артемьева

