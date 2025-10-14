Могут быть сюрпризы – южноуральцам предложили проверить загранпаспорта

Южноуральцам, собирающимся в путешествие на ноябрьские праздники и осенние каникулы, предложили проверить загранпаспорта, чтобы запланированная поездка внезапно не сорвалась.

«В результате технического сбоя при печати заграничных паспортов выявляются ошибки: например, отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M», отсутствие первых цифр даты рождения», – пояснили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

С такими «недоточетами» могут не выпустить из страны или не заселить в отель. Поэтому тем, кто обнаружил в паспорте ошибки, опечатки или другие несоответствия, нужно сразу же обратиться в подразделение по вопросам миграции. «В таких случаях паспорт будет заменен в кратчайшие сроки без взимания государственной пошлины», – сообщили в полиции.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube