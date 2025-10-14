Чиновники довели кладбище ветеранов ВОВ до разрушения

В Южноуральске разрушается кладбище, на котором похоронены ветераны Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском отделении ОНФ, погост в селе Летягино зарос сплошным кустарником, а старые деревья падают на могилы и разрушают памятники.

В частности, разрушен мемориал ветерана Григория Копылова, награжденного орденом «Красная звезда», медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Его 76-летняя дочь обивает пороги чиновников, пытаясь добиться наведения порядка на кладбище.

Еще в октябре 2024 года она вместе с другими южноуральцами обращалась к главе Южноуральска Ярославу Куленко с просьбой привести в порядок место захоронения. ИМ ответили, что денег нет, но в 2025 году будут выделены. Однако ничего не изменилось.

Дочь ветерана Копылова отремонтировала памятник за свой счет и сама пытается расчищать проход к могиле отца.

Народный фронт потребовал от администрации Южноуральска обеспечить привести кладбище в порядок и поддерживать его в надлежащем состоянии.

Челябинск, Софья Артемьева

