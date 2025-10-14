На Южном Урале задержали «гастролеров», похитивших драгоценности и деньги на 11,5 млн рублей

В Челябинской области задержаны жители Сургута, похитившие драгоценности и деньги на сумму более 11,5 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГУ МВД России, пять похожих преступлений были совершены на территории Сосновского района, из них три – в первых числах октября. Пострадавшие хранили украшения и купюры в сейфах.

Оперативники выяснили, что воры проникали в дома, взламывая окна или двери. При этом, они точно знали, куда и когда идти.

Была выдвинут версия, что все преступления совершены одними и теми же людьми. Причем, действуют не новички, а опытные воры, тщательно готовившие каждую «операцию»: они собирали информацию о будущей жертве, в том числе с применением современные технических средств, позволяющих удаленно получать сведения о месте нахождения человека.

После детального анализа поступающих данных, полученных в том числе при использовании современных цифровых технологий, оперативники вычислили подозреваемых. И при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали двух мужчин, 1986 и 1988 годов рождения, прибывших из Сургута. Старший из них имеет криминальное прошлое – ранее был судим за кражу. Третий подельник, 1990 года рождения, также имеющий судимость, успел сбежать, но его южноуральские полицейские настигли в Екатеринбурге.

Они указали на место схрона в лесу, где находились похищенные ювелирные изделия и деньги. По ходатайству следователя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Они также подозреваются в совершении ряда подобных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации.

Челябинск, Софья Артемьева

