На Урале следователи разбираются, почему ребенка забрали в детдом и запретили видеться с матерью

Следователи СКР по Челябинской области организовали проверку по публикации в СМИ о нарушении прав 7-летнего мальчика, разлученного с матерью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенка у женщины забрали еще 2 года назад. По ее версии, она просто опоздала в детский сад на 17 минут. Соцработники же пришли к выводу, что малыш находится в опасности, так как его мать страдает психическим заболеванием. Правда, до этого случая медики ничего страшного в ее патологии не видели, а все лечение ограничивалось ежегодной выпиской рецепта на необходимый препарат.

Тем не менее, женщину ограничили в родительских правах, а мальчика забрали в детский дом. Сейчас его готовят к передаче в приемную семью, но малыш этого не хочет и просит вернуть его маме. Он даже записал видео, в котором заявил, что «хорошая и никогда ему не вредила». Эта запись и попала в СМИ. После чего выяснилось: работникам детдома не нравились частые визиты женщины к ребенку – она навещала его буквально через день. Мальчика перевели в другое учреждение и разрешили встречи не чаще 2 раз в месяц.

После того, как о ситуации узнала пресса, ему снова сменили место дислокации, но увеличили количество посещений до 2 раз в неделю.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего организована процессуальная проверка по статье 293 УК РФ (халатность), – сообщили в СУ СКРФ ппо Челябинской области. – Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, на которых возложены контрольные функции, в том числе по соблюдению прав ребенка и законности ограничений».

Между тем, мать пытается вернуть мальчика через суд. Сейчас дело находится в кассационной инстанции.

Челябинск, Софья Артемьева

