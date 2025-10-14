«Трактор» и «Авангард» забросили 13 шайб на двоих. У омичей получилось больше

Челябинский «Трактор» в драматическом поединке на домашнем льду уступил омскому «Авангарду» – 5:8.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , омичи, обыгравшие два дня назад магнитогорский «Металлург», сегодня выбрали другую тактику, сделав ставку на атакующий хоккей. Хозяева – также.

Но первым повезло гостям. На 4-й минуте встречи игроки «Авангарда» выиграли вбрасывание в чужой зоне, Дамир Шарипзянов набросил от синей линии, а расположившийся на пятаке Василий Пономарев вовремя подставил клюшку – 1:0, гости открывают счет.

Однако уже на следующей минуте матча Егор Коршков сравнял счет – 1:1.

На 11-й минуте Дамир Шарипзянов вновь вывел «Авангард» вперед. Но минуту спустя Дмитрий Рашевский сделал счет 3:1 в пользу омичей.

На этом заброшенные шайбы в первом периоде не закончились. На 15-й минуте Константин Окулов с подачи Максима Лажуа увеличивает отрыв гостей до трех шайб.

А на 17-й минуте Федор Крощинский после паса Семена Дер-Аргучинцева сокращает отставание «Трактора» – 2:4.

В начале второго периода отличились два легионера челябинцев. На 23-й минуте очередную шайбу забросил Джош Ливо, на 26-й минуте обновил счет заброшенных шайб Пьеррик Дюбе. Но между этими двумя голами – на 25-й минуте – точен был нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски. Так что счет к 27-й минуте оказался 4:5.

На 28-й минуте встречи у челябинцев была возможность сравнять счет, но отлично сыграл голкипер гостей.

А на 32-й минуте встречи Дмитрий Рашевский оформил дубль – 6:4, омичи вновь уходят в отрыв.

Впрочем, на 38-й минуте Михаил Григоренко с подачи Пьеррика Дюбе снова сократил отставание «Трактора» до минимума – 5:6.

Челябинцы больше атаковали, больше били по воротам. Но точнее были гости.

В итоге в третьем периоде они поразили ворота хозяев еще дважды. На 51-й минуте Николай Прохоркин реализовал большинство «Авангарда» – 7:5.

На 56-й минуте дубль оформил Эндрю Потуральски, поразив пустые ворот челябинцев – 8:5.

Не самое обидное поражение от команды, разгромившей в предыдущем туре лидера Континентальной хоккейной лиги.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube