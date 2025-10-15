УФАС разбирается, почему на Южном Урале дорожает бензин

Южноуральское УФАС начало проверку жалоб на резкий рост стоимости бензина в ряде территорий региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращения поступили из Озерска, Брединского, Карталинского и Нязепетровского районов. Если в начале сентября южноуральцы выражали недовольство тем, что цена на литр АИ-95 превысила 60 рублей, то в октябре этот показатель достиг 81 рубля. Автомобилисты отмечают, что за три года бензин в Челябинской области подорожал на 30% – 35%.

Антимонопольщики направили запросы крупнейшим поставщикам топлива с требованием объяснить ситуацию. На местах считают, что неплохо было бы проверить и муниципальные АЗС.

Челябинск, Софья Артемьева

