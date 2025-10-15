Южноуралец потерял 2 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Житель Златоуста потерял почти 2 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, 51-летний мужчина на сайте знакомств начал общаться с девушкой, представившейся жительницей Перми. Она предложила ему вложить деньги в акции известного российского предприятия, утверждая, что она сама и ее родственники получают от этого значительный доход.

В тот же день с златоустовцем связались люди, назвавшиеся аналитиками торговой платформы. По их инструкции южноуралец скачал на свой телефон приложение, которое якобы отображало сделки и доход. В течение недели мужчина перевел мошенникам более 1,8 миллиона рублей. Когда аферисты потребовали дополнительные средства, а начинающий инвестор сообщил, что у него их больше нет, они прекратили общение. Также исчезла из виду и «пермячка».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан быть бдительными: баснословные доходы от инвестиций – это распространенная уловка мошенников. Поэтому нужно всегда проверять информацию и обращаться в полицию при подозрениях на обман.

Челябинск, Софья Артемьева

