На Урале чиновники упорно отказываются расселять аварийный дом

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело по факту непризнания аварийным

дома, нуждающегося в расселении.



Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском отделении ОНФ, дом №3 в Железнодорожном переулке буквально разваливается, но местные власти упорно признают его пригодным для жилья и отказываются вносить его в

списки на расселение.

Жильцы обратились к независимым экспертам, те провели обследование и вынесло однозначный вердикт: дом аварийный. Однако, получив это заключение, администрация Еманжелинска вынесла постановление, в котором заявила об отсутствии оснований для признания дома аварийным.



«Независимая экспертиза была проведена в мае 2024 года, но уже в июле 2024 года Еманжелинский район подвергся затоплению. Состояние дома ухудшилось, на стенах и потолке появилась опасная плесень и грибок,

угрожающие здоровью жильцов», – рассказали в ОНФ.



Но и эти проблемы остались незамеченными властями: межведомственная комиссия провела первичный осмотр дома 16 октября 2024, решив установить маячки. Управляющая компания «Бастион» по результатам наблюдения за маячками «разрушений не выявила».



Народный фронт обратился в прокуратуру. В итоге возбудили уголовное дело по факту непризнания дома аварийным должностными лицами городской администрации, назначена новая экспертиза для объективной оценки

технического состояния дома.

Челябинск, Софья Артемьева

