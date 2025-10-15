На Урале чиновники упорно отказываются расселять аварийный дом

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело по факту непризнания аварийным
дома, нуждающегося в расселении.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском отделении ОНФ, дом №3 в Железнодорожном переулке буквально разваливается, но местные власти упорно признают его пригодным для жилья и отказываются вносить его в
списки на расселение.
Жильцы обратились к независимым экспертам, те провели обследование и вынесло однозначный вердикт: дом аварийный. Однако, получив это заключение, администрация Еманжелинска вынесла постановление, в котором заявила об отсутствии оснований для признания дома аварийным.
«Независимая экспертиза была проведена в мае 2024 года, но уже в июле 2024 года Еманжелинский район подвергся затоплению. Состояние дома ухудшилось, на стенах и потолке появилась опасная плесень и грибок,
угрожающие здоровью жильцов», – рассказали в ОНФ.
Но и эти проблемы остались незамеченными властями: межведомственная комиссия провела первичный осмотр дома 16 октября 2024, решив установить маячки. Управляющая компания «Бастион» по результатам наблюдения за маячками «разрушений не выявила».
Народный фронт обратился в прокуратуру. В итоге возбудили уголовное дело по факту непризнания дома аварийным должностными лицами городской администрации, назначена новая экспертиза для объективной оценки
технического состояния дома.
Челябинск, Софья Артемьева
