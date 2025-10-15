В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующие уведомления приходят южноуральцам от МЧС.

«В 11-00 по решению регионального сегмента ОШ по БВС на территории Челябинской области объявлена «Беспилотная опасность». Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», – подтвердили в региональном Министерстве общественной безопасности.

Южноуральцев предупреждают, что может пропасть интернет. И рекомендуют в случае атаки БПЛА отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. Не стоит оставаться на улице – лучше укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. «Если вы в транспорте – выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности. При падении БПЛА звоните 101,112», – говорят в министерстве.

Челябинск, Павел Зварзин

