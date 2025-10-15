С экс-владельца ЮГК взыскали почти 4 млрд рублей за экологический ущерб

Экс-владелец ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова обязали 3,9 млрд рублей экологического ущерба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пластовский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании экологического ущерба, нанесенного природе в апреле 2024 года. Тогда на Светлинском месторождении прорвало насыпную дамбу технического водоема. В итоге содержание цианида в реке Батуровке превысило ПДК в 192 раза. Кроме того, было загрязнено 330 тыс. квадратных метров прилегающие сельскохозяйственной земли.

В числе ответчиков по иску Генпрокуратуры оказались не только Струков, но и экс-начальник управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов, а также заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов.

Генпрокуратура считает, что причиной аварии стали нарушения при строительстве и эксплуатации гидротехнического сооружения, допущенные под общим руководством Струкова. Остальные ответчики не давали ход результатам проверочных мероприятий или уголовным делам. При этом финансовых требований к Колбасину, Потапову и Шувалову истец не выдвинул. Так что ущерб предлагалось взыскать только со Струкова.

Суд иск удовлетворил в полном объеме.

Напомним, в начале июля текущего года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии у вице-спикера Заксобрания Челябинской области Константина Струкова и его доверенных лиц принадлежащих им 67,85% акций золотодобывающего холдинга, а также других активов. Речь о 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве сочли, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, покупая там недвижимость, автомобили, яхты и прочие предметы роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил этот иск в полном объеме.

Челябинск, Павел Зварзин

