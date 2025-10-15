В Челябинске будут ремонтировать трамвайные пути по ночам

В Челябинске начинают масштабный ремонт трамвайных путей. Работы обещают вести по ночам, чтобы не останавливать движение общественного транспорта и не мешать автомобилям.

Как сообщили РИА «Новый Депнь» в ЧелябГЭТ, с 23 часов до 6 часов бубуд ремонтировать участки:

– по Черкасской от Ш. Металлургов до Першино

Движение будет организовано до кольца Першино

– на улице Кирова

Трамваи будут направляться: 3, 16, 22 – по Российской;

2 – от ЧЭМК до Депо №2.

С 00 часов до 4:30 часов будут производиться работы по Свердловскому тракту от Лакокрасочного завода до Ветлечебницы в направлении ЧМК;

с 00 часов до 5 часов – по проспекту Победы от Ворошилова до Чичерина.

Движение будет организовано до кольца Ворошилова.

Челябинск, Софья Артемьева

