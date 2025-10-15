В Челябинске начинают масштабный ремонт трамвайных путей. Работы обещают вести по ночам, чтобы не останавливать движение общественного транспорта и не мешать автомобилям.
Как сообщили РИА «Новый Депнь» в ЧелябГЭТ, с 23 часов до 6 часов бубуд ремонтировать участки:
– по Черкасской от Ш. Металлургов до Першино
Движение будет организовано до кольца Першино
– на улице Кирова
Трамваи будут направляться: 3, 16, 22 – по Российской;
2 – от ЧЭМК до Депо №2.
С 00 часов до 4:30 часов будут производиться работы по Свердловскому тракту от Лакокрасочного завода до Ветлечебницы в направлении ЧМК;
с 00 часов до 5 часов – по проспекту Победы от Ворошилова до Чичерина.
Движение будет организовано до кольца Ворошилова.
Челябинск, Софья Артемьева
