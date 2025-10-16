российское информационное агентство 18+

Четверг, 16 октября 2025, 11:06 мск

Южноуральским водителям стало сложно найти работу

В Челябинской области на одну вакансию водителя претендует семь кандидатов. Об этом сообщили в сервисе поиска работы и сотрудников hh ru. При этом в регионе отмечается одно из самых низких в УрФО медианных зарплатных предложений в отрасли – 110 тыс. рублей. В Курганской области, например, 195 тыс.

Впрочем, зарплата водителя зависит от сферы: больше всего платят в добывающей отрасли – более 240 тыс. рублей; меньше всего – в организациях телекоммуникации и связи – менее 50 тыс.

