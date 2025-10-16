Южноурльским вкладчикам придется заплатить государству 3,5 млрд рубле

Более 3,5 млрд рублей придется заплатать государству южноуральцам, хранящим деньги в банках.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном УФНС, речь о тех, у кого есть вклады с ставкой более 1% годовых и доход от них в 2024 году превысил 210 тыс. рублей.

Таких в Челябинской области оказалось 53,5 тыс. человек.

Заплатить 13% придется не со всех «заработанных» денег, а с того, что останется после вычета необлагаемой налогом суммы – тех самых 210 тыс. рублей. К тем, кто за год получил от вкладов более 5 млн. применяется 15%-ная ставка.

По подсчетам экспертов, по итогам текущего года владельцы депозитов смогут заработать около 9 трлн рублей. Учитывая, что многие воспользовались рекордным ростом ставок осенью 2024-го и весной 2025-го, открыв вклады под 20% – 24% годовых, число плательщиков НДФЛ в следующем году на Южном Урале может вырасти.

Челябинск, Павел Зварзин

