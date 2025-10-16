За 10 лет финансовый показатель счастья россиян вырос в 1,5 раза

Не менее 275 тыс. рублей в месяц – именно столько должен получать среднестатистический россиянин, чтобы чувствовать себя счастливым. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, проанализировав итоги соответствующего опроса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 лет назад этот показатель составлял 175 тыс. рублей, то есть с 2015 финансовый уровень «счастья» вырос почти в 1,5 раза.

Порог бедности за это же время увеличился более чем в 3 раза – если 10 лет назад к этой категории россияне относили всех, кто получает менее 15 тыс. рублей, то сейчас – с зарплатой до 48 тыс. рублей (еще год назад было 43 тыс.).

Богатыми участники опроса назвали тех, чей ежемесячный доход превышает 930 тыс. рублей, в 2015 году нужно было зарабатывать не менее 453 тыс.

Отметим, что современной молодежи денег нужно меньше, чем людям старших поколений. Так, респонденты младше 34 лет считают бедняком того, кто получает менее 39 тыс. в месяц, а богачами – людей с доходом более 760 тыс. У тех, кому за 45, эти планки соответствуют 51 тыс. и 1,1 млн. рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube