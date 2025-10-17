В Челябинске мигрантов-нелегалов начали выявлять с помощью беспилотников

В Челябинске нелегальных мигрантов начали выявлять с помощью беспилотников.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, такой рейд провели на территории рынка Караван, который вместе с поселком Пригородным теперь относится к Центральному району южноуральской столицы.

В итоге выявлено 15 административных правонарушений, в том числе в сфере трудовой миграции.

«Всего за четыре дня проведения операции «Нелегал» в Челябинска зафиксировано 117 административных правонарушений и 19 преступлений в сфере миграции», – добавили в ведомстве.

Рейды продолжаются.

Челябинск, Софья Артемьева

