В Челябинске мигрантов-нелегалов начали выявлять с помощью беспилотников

В Челябинске нелегальных мигрантов начали выявлять с помощью беспилотников.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, такой рейд провели на территории рынка Караван, который вместе с поселком Пригородным теперь относится к Центральному району южноуральской столицы.
В итоге выявлено 15 административных правонарушений, в том числе в сфере трудовой миграции.
«Всего за четыре дня проведения операции «Нелегал» в Челябинска зафиксировано 117 административных правонарушений и 19 преступлений в сфере миграции», – добавили в ведомстве.
Рейды продолжаются.
Челябинск, Софья Артемьева
