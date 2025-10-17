Челябинская школьница отдала за букет цветов 2 млн рублей

Еще одна юная челябинка опустошила счета своей семьи ради букета цветов.

«Развели» девушку по стандартной схеме: сначала ей позвонили якобы из цветочного магазина и сообщили, что некий поклонник заказал для нее подарок, и для доставки нужно продиктовать код из смс.

Десятиклассница выполнила просьбу. После этого ей начали названивать люди, представляющиеся сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они утверждали, что от имени десятиклассницы оформлена доверенность на человека, оказывающего помощь ВСУ. Ей угрожали уголовной ответственностью и тюремным заключением, заявляя, что из-за юного возраста наказание также коснется и ее отца.

«Мошенники убедили школьницу установить мобильное приложение на свой телефон и с его помощью через банкомат перевести деньги со счетов отца и деда средства на «безопасный» счет», – сообщили в городском УВД.

Сомнения посетили девушку только после того, как она отправила

около 2 млн рублей. Она рассказала о происшествии родителям, те обратились в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Челябинск, Софья Артемьева

