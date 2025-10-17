В Челябинске домашние собаки напали на школьниц

В Челябинске домашние собаки напали на детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Першино. Десятилетние школьницы катались на роликах, внезапно на них бросились два алабая. Один из псов подскочил к ближайшей к нему девочке и укусил за бедро, она упала на асфальт и сломала руку. Второй кинулся к другому ребенку, но кусать не стал.

В это время из ворот частного подворья выбежал мужчина и загнал одну из собак во двор. Вторая убежала.

Родители пострадавшей девочки пытались поговорить с хозяином животных – стучали в ворота, но им никто не открыл, пишет 74.ru. Семья обратилась в полицию. Пока сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия, СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). «Доклад о ходе расследования будет представлен в центральный аппарат СК России».

Челябинск

