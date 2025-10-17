Челябинцы снова жалуются на жару в квартирах

Челябинцы снова жалуются на жару в квартирах. Отопление во многих домах включено на полную мощность, а вчера, например, столбики термометров поднимались до плюс 10 градусов.

«Дышать дома совершенно невозможно, – пожаловалась РИА «Новый День» одна из жительниц северо-запада. – Батареи раскаленные. Балкон распахнут, все равно очень жарко».

Некоторые горожане считают, что коммунальщики делают это специально, чтобы «собрать побольше денег». Но в УСТЭК-Челябинск объясняют ситуацию особенностями городской системы отопления.

«По типу присоединения отопления на территории Челябинска наиболее распространена зависимая схема с элеваторным присоединением и с отсутствием погодозависимой автоматизации. Отсутствие возможности автоматического регулирования параметров тепловой энергии, передаваемой потребителям к зависимости системы, добавляет еще и причину повышенной температуры воздуха внутри помещений в переходные периоды отопительного сезона – перетопы. Данное излишнее потребление тепла создает некомфортные условия и излишние платежи за отопление», – сообщают в организации.

Независимую схему подключения, позволяющую автоматически регулировать параметры теплоносителя в соответствии с погодными условиями, имеют всего 8% челябинских многоэтажек. В основном, это новостройки.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube